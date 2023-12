Mostrar trabalho antes que o mandato acabe

As obras nas piscinas da Chamusca e do arquivo histórico e municipal são dois dos melhores exemplos da gestão do executivo liderado por Paulo Queimado.

As obras nas piscinas da Chamusca e do arquivo histórico e municipal são dois dos melhores exemplos da gestão do executivo liderado por Paulo Queimado. Os trabalhos estão a avançar com capital da autarquia, ainda sem financiamento garantido, embora o autarca esteja a dar como dado quase adquirido a chegada dos milhões. O Cavaleiro Andante espera que as preces sejam atendidas, mas não resiste em notar que a necessidade de Paulo Queimado em avançar com dinheiro da autarquia só pode querer dizer uma coisa: o Capataz da Chamusca está a dar tudo para deixar uma presidência de 12 anos com alguma obra feita porque até agora…bola!.