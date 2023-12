Bem podia ir para o Guinness...

partilhe no Facebook

Duas reuniões de câmara e cinco horas depois, o executivo da Câmara de Vila Franca de Xira lá conseguiu votar o orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2024. É certo que este foi o maior orçamento de sempre da história do município, mas caramba, era completamente escusado fazer também a discussão mais longa de sempre. Estariam a trabalhar para o Guinness Book? .