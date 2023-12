O aeroporto já chegou a Alverca

Na última semana vários moradores de Alverca notaram que uma das saídas do complexo Salinas Park está a ser para a “Estrada do Aeroporto”.

Na última semana vários moradores de Alverca notaram que uma das saídas do complexo Salinas Park está a ser para a “Estrada do Aeroporto”, uma rua que não existe. As únicas ruas nas proximidades são a Avenida Villar Queiroz e a Rua Coronel Edgar da Costa Pereira Cardoso. Será que quem colocou a placa sabe de algum novo aeroporto que esteja a chegar a Alverca, para além dos que foram avaliados pela Comissão Técnica Independente?.