Há três anos sócios e utentes do Centro de Bem-Estar Infantil (CBEI) de Vila Franca de Xira deram um abraço gigante à instituição num momento em que as contas estavam a passar por um aperto e se exigia a demissão do então presidente, Gil Teixeira. Agora, numa altura em que as coisas pareciam já estar a serenar, os sócios que contestavam a gestão de Gil Teixeira conseguiram mesmo a eleição e começam a soprar ventos de mudança no CBEI. Resta saber agora de que tipo de ventos estamos a falar. Se daquelas brisas amenas se de nortadas fresquinhas....