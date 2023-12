partilhe no Facebook

Com todo o respeito... que já não é muito

Já não é novidade que a bela amizade entre Silvino Lúcio e Inês Louro se deu por extinta quando esta resolveu trocar o PS pelo Chega. Mas é cada vez mais notória a indiferença e até um certo desdém com que se tratam publicamente. A mais recente prova ocorreu numa das últimas reuniões do executivo da Câmara de Azambuja, com o presidente a recomendar à vereadora que quando saísse dali se dirigisse a uma farmácia e, “além dos medicamentos que está a tomar”, pedisse um “Memofante”, entenda-se comprimido para a memória. Isto, disse-lhe o autarca socialista, “com todo o respeito e consideração que ainda vou tendo por si”... e que, a julgar pelos mimos, já não é muito.