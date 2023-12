Só falta o Rosa Damasceno

partilhe no Facebook

A emblemática Torre das Cabaças, em Santarém, está de cara lavada após operação plástica encomendada pelo município, que também investiu na reabilitação da vizinha Igreja de São João de Alporão, igualmente monumento nacional. Só é pena que as vergonhosas ruínas do antigo Teatro Rosa Damasceno, propriedade privada localizada igualmente na vizinhança, continuem, há anos, a borrar a pintura naquela zona do centro histórico da cidade. Mas, como diz o povo, não há bela sem senão....