Vai a todas

Um amigo do Cavaleiro Andante fez-nos chegar fotografias, publicadas nas redes sociais, de militantes do PS de Salvaterra de Magos que fizeram questão de posar com os candidatos à liderança do PS que supostamente apoiam. E sublinhamos o ‘supostamente’ porque, nas duas imagens, com apoiantes de Pedro Nuno Santos e de José Luís Carneiro, há um denominador comum. Chama-se Ricardo Cipriano, é membro do executivo da União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, e esteve presente em comícios dos dois candidatos (e com eles fez questão de ser fotografado), talvez porque ainda não saiba para que lado cair, talvez porque tenha dois amores, como cantava o Marco Paulo… A verdade é que o homem esteve em todas e ninguém o pode acusar, no final da refrega eleitoral socialista, de não ter estado ao lado do vencedor.