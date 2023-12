Nuno Russo e João Leite jogam às escondidas na reunião de Câmara

As eleições legislativas estão aí não tarda e é normal que comecem a ser ventilados nomes para integrar as listas por Santarém dos principais partidos. Numa das últimas reuniões de câmara em Santarém, o vice-presidente do município e líder concelhio do PSD, João Leite, lançou uma pequena provocação ao vereador socialista Nuno Russo, insinuando que este gostaria de ser candidato a assentar praça na Assembleia da República. Nuno Russo esboçou um sorriso e não deu troco. A verdade é que Nuno Russo apresentou lista de delegados ao congresso do PS, e num universo de cento e tal votos na concelhia de Santarém, Nuno Russo teve apenas 16 o que não deu para a sua eleição. Nuno Russo não se descoseu depois da pergunta de João Leite, e o vereador do PSD fez a pergunta mas não deu a entender se sabia da derrota de Russo na proposta de delegados ao Congresso. Caso para dizer que os vereadores jogaram às escondidas mesmo em frente do Cavaleiro Andante.