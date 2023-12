Descontinho natalício

O diferendo entre a Câmara de Vila Franca de Xira e o construtor da Quinta dos Anjos, em Castanheira do Ribatejo, continua a arrastar-se em tribunal e, de recurso em recurso, a decisão final e definitiva parece ainda estar a muitos meses de distância. Para já, sabe-se, um recurso do município parece ter resultado, já que foi determinada a redução do valor a pagar. Em vez dos 8 milhões iniciais fica apenas condenada a câmara a pagar 4 milhões, fora uns trocos de juros. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, herdou um sarilho no qual não esteve directamente envolvido, mas pelo menos já viu ser-lhe entregue um presentinho natalício para aliviar a contabilidade municipal. Isto, claro, se um novo recurso não deitar tudo por terra. Afinal de contas, é o que anda a acontecer há uns insignificantes 13 anos....