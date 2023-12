Diamantino a presidente porque não há mais gente?!!

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém, Diamantino Duarte, está no cargo há três décadas e, pelo andar da carruagem, por lá vai continuar até 2027. Isto porque o prazo para a apresentação de listas para as próximas eleições expirou sem que aparecesse alguma candidata aos órgãos sociais, e Diamantino já veio dizer que sem capitão é que não fica o leme da associação. Se é verdade que as pessoas não devem eternizar-se nos cargos, também não é mentira que umas se vão eternizando, quer queiram quer não, pela falta de interesse que as pessoas têm pelo movimento associativo.