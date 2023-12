A associação dos Bombeiros Voluntários de Alverca convocou os sócios para uma assembleia-geral a realizar no dia 28 de Dezembro para discussão e votação do orçamento e plano de actividades da colectividade para o próximo ano. Ao contrário de muitas outras associações do concelho e até da cidade - como o Futebol Clube de Alverca, que é quem mais dinheiro recebe da câmara municipal - os Bombeiros de Alverca publicaram na sua página nas redes sociais, para que toda a comunidade possa saber, o seu orçamento, contas e plano de actividades para o próximo ano. Tudo acessível e direitinho, num exemplo de transparência que o Cavaleiro Andante tem de elogiar e que só envergonha as associações vizinhas. O Cavaleiro Andante aproveita a quadra que vivemos e pede ao Pai Natal e aos Reis Magos que no próximo ano mais associações sigam o exemplo dos Bombeiros de Alverca!.