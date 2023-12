Política circense na Assembleia Municipal de Tomar

Por Tomar o espírito natalício invadiu a última assembleia municipal, dia 19 de Dezembro, com uma troca de mimos entre o eleito da bancada do PSD, João Tenreiro, e Hugo Cristóvão que assumiu a presidência da câmara com a saída de Anabela Freitas. O social-democrata chamou mentiroso ao presidente socialista numa discussão sobre as celebrações de Natal do ano passado. Hugo Cristóvão disse não estar preocupado com os sentimentos do eleito municipal. E quando Tenreiro disse já ter saudades de Anabela Freitas, o presidente afirmou que lhe oferecia o contacto, tipo prenda de Natal. E como as artes circenses também fazem parte da tradição natalícia, Hugo Cristóvão fez votos para que deputado continue a gerir bem o circo que tem montado.