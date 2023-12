Depois de terem estado anos encostadas no estaleiro da Câmara de Benavente parece que é desta que as bicicletas de uso partilhado vão começar a circular no concelho.

Depois de terem estado anos encostadas no estaleiro da Câmara de Benavente parece que é desta que as bicicletas de uso partilhado vão começar a circular no concelho. Primeira quinzena de Janeiro de 2024 foi a nova data avançada pelo presidente do município. Mas Carlos Coutinho parece não querer acreditar muito no sucesso do projecto até porque já agoirou. “Vamos ver se não acontece o mesmo que noutros municípios em que vandalizaram as bicicletas”, afirmou. Não se sabe se está prevista a bênção das bicicletas pelo padre local para afastar a maldição do pedal, mas mesmo que o enguiço continue pelo menos há uma fotomontagem da autarquia para animar quem espera, fazendo-se votos que não caia nas mãos do diabo.