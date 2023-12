O rei do WhatsApp no Natal

O presidente da Câmara de Almeirim não é autarca de andar a perder tempo com compras e outras coisas que tais das tradições natalícias. Mas esteve bem presente nos seus contactos de WhatsApp no telemóvel, tendo enviado mensagens ao longo do dia para que ninguém se sentisse sozinho ou com falta de atenção do presidente. Na véspera de Natal, Pedro Ribeiro mandou oito mensagens entre as 12h13 e as 21h23, fazendo muitos telemóveis tocarem. No dia de Natal esteve de ressaca das tecnologias e o grupo que criou no WhatsApp só apitou três vezes, uma delas já de noite para informar que a E-Redes tem uma linha para comunicar problemas com falhas de energia. Com um presidente destes, mais proximidade só se for a casa de cada um dos munícipes.