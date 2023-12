O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, fez um pedido de reavaliação do projecto de requalificação da Praça Visconde Serra do Pilar.

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, fez na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém um pedido de reavaliação do projecto de requalificação da Praça Visconde Serra do Pilar, criticando, entre outros aspectos, a colocação excessiva de pilaretes no local. Diamantino Duarte diz que os pilares são tantos que até já há quem chame ao local “Praça Visconde Serra do Pilarete”.