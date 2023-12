A música do Bloco

Os eleitos da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovaram por unanimidade uma recomendação do Bloco de Esquerda para que a câmara municipal faça um melhor trabalho a preservar os coretos do concelho e, de preferência, que lhes atribua uma classificação de imóveis de interesse. Com tanto assunto importante para resolver no concelho, o Bloco de Esquerda preferiu focar-se nos coretos. É o que dá andar sempre a acusar os políticos de dar música à população....