Será distracção, será ingenuidade, relevância não é certamente

Pedro Duque demonstrou, na última reunião camarária do Sardoal, a sua indignação pela ausência das caras dos vereadores socialistas nas fotografias publicadas pelo município, relativas aos 10 anos do projecto Cá da Terra. O socialista, apesar de se dizer envergonhado e com pudor em expor tal questão, fez disso a sua mais importante intervenção na reunião. O vereador ou anda distraído, ou não sabe nada de política, ou está a fazer-se de ingénuo. Em último caso tem necessidade de falar mesmo não tendo nada de importante para dizer sobre a vida do concelho. Pelo sim pelo não, fica uma questão para o vereador reflectir: qual é a maioria que dá visibilidade aos opositores e quais são os opositores que andam a elogiar os do poder?.