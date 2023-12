Uma questão de porcaria…

As Bicicletas Urbanas do Entroncamento (BUE) têm estado na ordem do dia no concelho pelos piores motivos.

As Bicicletas Urbanas do Entroncamento (BUE) têm estado na ordem do dia no concelho pelos piores motivos. Os 15 dias em que o projecto esteve activo representam um recorde negativo, por ter sido o que menor tempo teve de actividade na região. Luís Forinho, vereador independente eleito pelo Chega, já havia votado contra a medida por considerar ser um projecto com grande risco de falha e sem sentido devido às características do concelho. Após os actos de vandalismo o uso das bicicletas foi suspenso. O vereador aproveitou para reforçar que a implementação do projecto “foi como dar pérolas a porcos”. Resta saber quem são os porcos, porque se o autarca, que não é lá muito conhecido por ideias limpas, está a referir-se aos munícipes a coisa pode dar porcaria.