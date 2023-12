É só tachos!

Na última semana, a propósito da quadra natalícia, os idosos da Associação de Reformados do Sobralinho estiveram a cozinhar umas fantásticas broas de mel. Na sua página nas redes sociais, a Câmara de Vila Franca de Xira colocou a receita e algumas fotos do momento da confecção do doce, onde não faltaram autarcas, utentes e membros das forças de segurança a dar uma mãozinha na confecção. Ou, neste caso, a meter a mão no tacho....