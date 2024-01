Estudasses!

Na Assembleia de Freguesia de Vialonga o eleito pela bancada do Chega, Fernando Fernandes, reparou que a junta usou a palavra estudar 10 vezes nos documentos que entregou aos eleitos. “A junta diz que vai estudar o baloiço do Monte Serves, vai estudar as obras na EB 2,3, vai estudar o projecto da piscina, vai estudar as obras nas terras compridas no Quintanilho(…) precisamos é de acção e não só de promessas socialistas para enganar o Zé Povinho”, atirou o autarca da oposição. Com tanto estudo o presidente da freguesia, João Tremoço, ainda chega ao doutoramento.