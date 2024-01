Pobrezinha mas honrada...

Os autarcas das assembleias de freguesia da Póvoa de Santa Iria e Vialonga criticaram, por altura do Natal, a Câmara de Vila Franca de Xira por esta não ter colocado mais iluminação alusiva à quadra nas ruas das localidades a sul do concelho, deixando nas mãos das juntas de freguesia tentar salvar o espírito da quadra da melhor maneira que conseguissem. Na Póvoa de Santa Iria foram os trabalhadores da junta a dar do seu tempo livre para a cidade ter alguns enfeites alusivos ao Natal, mas em alguns casos nem foram eles que saltaram à vista mas sim a falta de limpeza e desmatação das zonas envolventes. Como esta rotunda no alto da Avenida Ernest Solvay, na Póvoa de Santa Iria. O que vale é que a quadra natalícia dura poucos dias, senão a vegetação ainda engolia a árvore de paletes....