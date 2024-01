… e Rui Barreiro candidato ao Óscar de melhor actor secundário

Muitas vezes, para os protagonistas brilharem é necessário que alguém lhes dê as deixas. E se Ricardo Gonçalves teve algumas intervenções bastante assertivas na última Assembleia Municipal de Santarém, isso muito se deveu ao desempenho do socialista Rui Barreiro, que lhe estendeu a passadeira vermelha para as críticas ao formular questões, no período de antes da ordem do dia, sobre o estado da saúde no concelho ou acerca do fracasso do Centro de Excelência para a Agricultura. O Cavaleiro Andante não sabe se as perguntas deixadas por Barreiro resultaram de estratégia partidária, ingenuidade, acerto de contas interno ou nabice política, mas a verdade é que quem ficou de orelhas a arder com as respostas de Ricardo foi a ministra socialista Maria do Céu Antunes, a abrantina que tutela politicamente o Ministério da Agricultura de que Barreiro é assalariado há muitos anos….