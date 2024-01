Ricardo Gonçalves em grande forma…

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), esteve particularmente incisivo na última sessão da assembleia municipal, onde deixou críticas contundentes ao Governo socialista pelo estado do serviço nacional de saúde e pela inoperância verificada nalguns projectos, como o do Centro de Excelência para a Agricultura que já devia estar implementado na antiga Estação Zootécnica Nacional mas ainda não saiu do papel. Com as legislativas como pano de fundo, Ricardo Gonçalves vai fazendo o trabalho que a apagada liderança distrital do PSD não faz, afirmando-se cada vez mais como uma das (poucas) figuras de proa do PSD a nível regional, coisa que João Moura, definitivamente, nunca será. Resta saber se Montenegro sabe disso….