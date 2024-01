Sorte de cão

Em Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa a oposição chumbou o aumento das taxas e licenças para 2024. O aumento iria reflectir-se na taxa de registo e licenciamento de canídeos e por isso a eleita Rosa Barral, do movimento independente AIPMF, reiterou. “As pessoas já reclamam que as taxas pagas na Póvoa e Forte são mais caras do que as dos cães de Cascais. Para pagarem menos já há quem registe os cães noutras moradas”. É que já diz o provérbio: “Até para ser cão é preciso ter sorte”!.