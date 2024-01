A Câmara de Rio Maior está a construir dois parques caninos na cidade, no Jardim Municipal e no Parque do Rio.

A Câmara de Rio Maior está a construir dois parques caninos na cidade, no Jardim Municipal e no Parque do Rio, dotados de uma série de equipamentos para os animais e que contam, inclusivamente, com um WC Canino devidamente assinalado. Agora, resta esperar que os donos saibam ler português e interpretar a mensagem...