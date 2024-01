(Auto)Estrada do Porto da Areia

Vários moradores da zona da Vala do Carregado e de Castanheira do Ribatejo há muito reivindicavam a reabertura ao trânsito da estrada do Porto da Areia.

Vários moradores da zona da Vala do Carregado e de Castanheira do Ribatejo há muito reivindicavam a reabertura ao trânsito da estrada do Porto da Areia, que ligava as duas localidades e estava interdita à circulação por causa de obras de melhoria que ali estiveram a ser feitas pela Montepino, empresa que está a desenvolver na zona a construção de pavilhões. Agora que a estrada reabriu ao trânsito é impossível não reparar que no lugar de uma velha estrada esburacada apareceu uma verdadeira maravilha de alcatrão, com duas faixas e duas rotundas, que até faz soltar uma lágrima de alegria. É caso para dizer que às vezes vale a pena esperar....