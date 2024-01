O pioneirismo do Chega de VFX na defesa da igualdade de género

O Chega no concelho de Vila Franca de Xira anda focado em resolver os problemas da população e por isso tem feito propostas fracturantes. Em sessão da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa a bancada do partido congratulou-se com a aprovação, por maioria, da comemoração do Dia Internacional do Homem, proposta pelo partido. “Será a primeira freguesia do país a assinalar a data com uma celebração comemorativa no dia 19 de Novembro a partir de 2024, à semelhança do que faz actualmente no Dia Internacional da Mulher!”, exultou o Chega, que, para além de dedicar grande atenção às questões das minorias étnicas e da imigração, demonstra assim ter também particular sensibilidade para as questões da igualdade de género....