Mais vale inaugurar tarde que nunca

A Loja do Cidadão em Torres Novas foi inaugurada - se é que ainda conta como inauguração - com pompa e circunstância mais de meio ano depois de ter entrado em funcionamento.

A Loja do Cidadão em Torres Novas foi inaugurada - se é que ainda conta como inauguração - com pompa e circunstância mais de meio ano depois de ter entrado em funcionamento. Isto porque, a julgar pelo que foi dito anteriormente pelo presidente do município, Pedro Ferreira, estava a ser difícil conciliar agendas para que pudesse estar presente o presidente do conselho directivo da Agência para a Modernização Administrativa, João Dias, e o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe Campolargo. A loja já não é nova, mas quem anda nesta vida sabe que não se deve perder a prática na arte de descerrar placas ainda para mais com eleições à porta....