Moita continua um artista

O ex-presidente da Câmara de Santarém, Moita Flores, começou a ser julgado no Tribunal de Santarém e logo na primeira audiência não defraudou as expectativas. Qual animal acossado, e apesar de algo debilitado fisicamente, o escritor e comentador não se coibiu de atacar ex-colegas autarcas, advogados, comunicação social e até a investigação da Polícia Judiciária, usando termos depreciativos com a perícia que se lhe conhece. Moita Flores continua um ás da retórica e um especialista na arte da vitimização, embora o seu discurso de encantar basbaques já tenha dado o que tinha a dar....