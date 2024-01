Realmente, onde é que já se viu disto?!!

partilhe no Facebook

Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Tramagal ficaram “incrédulos” por a última sessão do ano ter sido marcada para sexta-feira, 22 de Dezembro, ou seja, explicou Pedro Rodrigues, numa altura em que andavam todos atarefados com as compras de Natal. Como se já não bastasse, nesse dia e à mesma hora, referiu, estava a decorrer a caminhada de Natal organizada pela junta de freguesia à qual não puderam comparecer os eleitos e que pode ter desviado público da sessão. Agora o sôr presidente já sabe: para a próxima é melhor averiguar, antes de se decidir por uma data, se a junta vai ter alguma iniciativa ou se os eleitos estão a precisar de atestar a despensa lá de casa....