Uma ajudinha a Guterres vinda de Santarém

O conflito bélico entre as forças armadas de Israel e o movimento Hamas levou o Bloco de Esquerda a apresentar uma moção na Assembleia Municipal de Santarém que “exige o cessar fogo imediato em Gaza e a entrada em força de organizações humanitárias, sob auspícios da ONU”. O documento, lido pela eleita Ana Eleutério, refere que “o massacre de 7 de Outubro não pode explicar a continuação deste genocídio” e foi aprovado pelas bancadas de esquerda, com a abstenção dos partidos da direita. Pode ser que com este precioso apoio vindo de Santarém o secretário-geral da ONU, António Guterres, consiga finalmente convencer os beligerantes a calarem as armas e ganhar o Prémio Nobel da Paz….