CDU contribui para as decorações natalícias

A CDU quis contribuir para as decorações natalícias em Santarém e decidiu enfeitar algumas árvores junto ao Largo Cândido dos Reis com imitações das bolinhas que enfeitam as árvores de Natal, com mensagens políticas inscritas. Uma ideia original, sem dúvida, embora não pareça, ambientalmente, muito consonante com as premissas de uma coligação que até integra um partido ecologista chamado “Os Verdes”.