Grande barrete!

Poucos dias antes do Natal o Clube 300 de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, realizou um passeio pela freguesia que misturou a adrenalina das motas com a generosidade do espírito natalício. O objectivo foi entregar cabazes alimentares a famílias carenciadas da localidade e também brinquedos para as crianças. Pelo meio houve alguém que quis aderir ao passeio mesmo não tendo mota “disfarçando” a sua montada com um gorro gigante. É o que dá estas novas questões da igualdade de género: lá porque um Morris nasceu Mini, não quer dizer que não se veja como uma mota!.