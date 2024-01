Já cheira a eleições em Santarém

O habitualmente sereno presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), teve que mandar (literalmente) uma palmada na mesa na última reunião do executivo, para acalmar o estardalhaço que envolvia o vereador do Chega Pedro Frazão e a bancada do PS, com particular destaque para Manuel Afonso, que foi o alvo principal de Frazão. Assuntos como o polémico skate parque ou a contratação do filho de Manuel Afonso para prestar serviços à União de Freguesias da Cidade de Santarém foram pretextos para o autarca (e também deputado) do Chega atirar em várias direcções, com o PSD e Ricardo Gonçalves incluídos. A campanha eleitoral para as Legislativas já mexe em Santarém e não é preciso ser Nostradamus ou Marques Mendes para prever que as coisas ainda vão aquecer mais até 10 de Março.