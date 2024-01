A Câmara de Benavente deu nota nas redes sociais da estreia nacional do filme de terror “Bosq_Sintra 18” no cineteatro de Benavente. Na publicação lia-se que o filme “reconstrói o trágico e misterioso massacre ocorrido em 2018 na Serra de Sintra, no qual perderam a vida seis pessoas”. Um massacre desconhecido até do ‘dr. Google’ e que, felizmente, só existiu mesmo nas cabeças do argumentista e do realizador do filme….