Artistas sem mãos a medir

A Associação de Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira inaugurou no domingo, 7 de Janeiro, uma exposição colectiva de trabalhos na Galeria Augusto Bértholo, em Alhandra, e os dirigentes confidenciaram a O MIRANTE que já têm o ano todo preenchido com exposições agendadas. Este ano pode estar a começar com muitos aumentos e dificuldades, mas para os artistas plásticos a única dificuldade parece ser mesmo a falta de espaço para promover mais iniciativas!.