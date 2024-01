Munícipe meteu no bolso presidente da Assembleia da Chamusca

Na última Assembleia Municipal da Chamusca, Joaquim José Garrido foi para casa a insultar-se a si próprio por mais uma vez ter saído em defesa do seu camarada e parceiro de negócios Paulo Queimado e ter levado um baile de uma munícipe no final da sessão, cuja intervenção só não mereceu palmas porque o edifício da câmara municipal não tem vizinhos. O presidente da assembleia municipal, principal órgão fiscalizador da câmara, soltou mais um conjunto de lugares comuns do seu parco vocabulário para dizer nim e envergonhar ainda mais o poder político local. Tudo porque a munícipe, Emília Infante Pedroso, disse que a Chamusca está a morrer, que ninguém lá quer viver, que está tudo a ir embora, e que o desenvolvimento do concelho tem sido zero nos últimos anos. Alguém tem dúvidas de que é tudo verdade? Aparentemente Emília Infante Pedroso esqueceu-se que Garrido tem interesses numa empresa sediada na Chamusca que teve sempre as portas fechadas, com teias de aranha, e já foi implicada numa reportagem televisiva.