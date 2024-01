As piscinas da Chamusca estão em obras há quatro anos por incompetência da gestão política do presidente da câmara e do seu executivo. As crianças e os adolescentes, que eram maioritariamente os utilizadores do espaço, há quatro anos que não têm na sua terra um equipamento desportivo e de lazer que não seja um ringue, um parque de skate, que é a grande obra de Paulo Queimado nos seus três mandatos, para além do parque de estacionamento nas traseiras da casa azul. O campo de futebol já existia quando Paulo Queimado nasceu, mas o grupo desportivo da terra está moribundo comparado com aquilo que já foi. O buraco, como é agora conhecido o espaço das piscinas municipais, bem merecia uma árvore de Natal no meio com muitos manguitos para vergonha de quem é gestor político mas deixa o concelho ir à falência, sem conseguir acompanhar os autarcas exemplo dos outros concelhos, que atraem empresas, fazem candidaturas para construção de casas para arrendamento, apoiam as instituições que estão ao serviço das crianças e da terceira idade, mobilizam a população para ser parte do governo do concelho, incentivando com subsídios mas também com abertura política em vez de andarem cegos a vigiar os funcionários que não votam no Partido Socialista e neles próprios.