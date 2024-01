Querido, eles lá por Azambuja é que mudam a casa!

O vice-presidente na Câmara de Azambuja, António José Matos (PS), está desgostoso com o facto de naquele concelho os munícipes trocarem muito de mobília.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O vice-presidente na Câmara de Azambuja, António José Matos (PS), está desgostoso com o facto de naquele concelho os munícipes trocarem muito de mobília e abandonarem a antiga junto a contentores do lixo. Na última reunião, depois de ouvir queixas de um munícipe, o autarca socialista disse mesmo que nunca viu um concelho “onde tanta gente muda de colchão, de mobílias, de sofás e de frigoríficos”, considerando que há “falta de civismo” na deposição dos monos. Resta saber se o problema estará nos impulsos dos munícipes em redecorar a casa ou no serviço de recolha de monos....