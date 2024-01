Assim se vê, a força do...PSD

Mesmo sem apoios do Estado não há carestia que vergue os membros da companhia de teatro Cegada, de Alverca, que lá conseguiram, fazendo prova da importância do serviço público que prestam à comunidade, que a Câmara de Vila Franca de Xira pusesse 90 mil euros adicionais em orçamento para ajudar a companhia a manter as portas do Teatro Estúdio Ildefonso Valério abertas. Isso e uma postura negocial aguerrida do vereador da coligação Nova Geração, David Pato Ferreira, que fez das tripas coração para meter essa verba em orçamento contra a vontade dos socialistas. A negociação, sabe o Cavaleiro Andante, foi feita com unhas e dentes mas no final lá se conseguiu que pingasse alguma coisa. Foi um processo tal que, um destes dias, vai dar uma peça de teatro certamente!.