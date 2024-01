Há eleições legislativas à vista mas as rivalidades partidárias não impediram quatro deputados da região de estarem em amena e bem disposta cavaqueira antes do início da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Misericórdia de Santarém. Não é garantido que Isaura Morais (PSD), Manuel Afonso (PS), Hugo Costa (PS) e Inês Barroso (PSD) tenham todos assento no próximo Parlamento, até porque o povo (e quem faz as listas) é quem mais ordena, mas para já ninguém parece muito preocupado com isso. Já o presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto (PS), à esquerda na imagem, ainda se quis esquivar à foto de família, mas foi convencido a ficar. Afinal de contas, não é deputado mas ainda está bem a tempo de vir a ser....