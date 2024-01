Vítor Moura, o lamentador

O vereador eleito pelo PSD na Câmara de Abrantes, Vítor Moura, é daquele tipo de pessoas que parece viver amarrada ao passado. Isto a julgar pelas constantes idas ‘lá atrás’ para intervir nas reuniões do executivo. Na última, por exemplo, viajou até à penúltima sessão de Dezembro para acusar os socialistas - em especial a vereadora Celeste Simão - de serem anti-democráticos por não o deixarem concluir os seus raciocínios ou de intervir quando ultrapassa os dez minutos que tem para intervir. E ainda se lamentou por ter ficado numa fila mais atrás do que o restante executivo numa gala de um órgão de comunicação local. O Cavaleiro Andante, que até é um bom conselheiro, deixa uma dica ao vereador: deixe-se lá de lamúrias e comece a levar assuntos pertinentes e que são do interesse dos munícipes para as reuniões. Senão, as sessões de câmara ainda se transformam numa espécie de muro das lamentações de Vítor Moura....