A ver se este corre melhor…

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira acolheu a tradição do cantar das Janeiras recebendo o Coro Sénior da Academia de Cultura de Vila Franca de Xira. O evento contou com a presença de Ricardo Carvalho, agora na qualidade de presidente da junta, que se juntou aos convivas a cantar. O Cavaleiro Andante espera que este ano seja melhor que o de 2023, em que pouco depois das Janeiras vieram a demissão do anterior presidente, João Santos, e de Zilda Martins....