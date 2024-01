Alergia a entrevistas

O provedor cessante da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Hermínio Martinho, saiu das funções como entrou, sublinhando que não daria entrevistas sobre a instituição. Na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Misericórdia de Santarém, onde passou a ser presidente da mesa da assembleia-geral, revelou que é tão avesso a entrevistas que até se recusa a prestar declarações quando lhe ligam das redacções de Lisboa para comentar moções de censura aos governos da República. Isto porque o ex-líder e ex-deputado do extinto PRD (Partido Renovador Democrático) foi o único até à data, na nossa democracia, a conseguir derrubar um Governo com uma moção de censura apresentada no Parlamento, em meados da década de 1980. E Hermínio Martinho fez questão de o recordar, de passagem, no seu discurso. Depois da moção foi o que se viu e o que se sabe, mas isso já é outra história….