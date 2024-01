Orgulho samorense!

Maria do Rosário Partidário, coordenadora da Comissão Técnica Independente que avaliou qual a melhor localização para o futuro aeroporto de Lisboa, foi a Samora Correia, concelho de Benavente, apresentar o estudo que coloca aquele território como o espaço preferencial para o novo aeroporto, no Campo de Tiro da Força Aérea. O problema é que nos slides que apresentou o campo continuava identificado como Campo de Tiro de Alcochete, o que lhe valeu logo algumas críticas e apupos da plateia, que rapidamente fez questão de dizer que o nome correcto é “Campo de Tiro de Samora Correia no concelho de Benavente”. Maria do Rosário Partidário brincou com o assunto e o bairrismo samorense e admitiu que devia ter tido a iniciativa de alterar os slides para constar “Campo de Tiro de Benavente” para não ferir tantas susceptibilidades. Uma solução que, mesmo assim, não agradou a todos. “É Samora, não é Benavente”,

ouviu-se em surdina na plateia. Se dúvidas houvesse que o dossiê do novo aeroporto é um foco de divergências, aqui está mais uma prova….