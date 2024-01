Será que Duarte Marques se chega à frente?

O vice-presidente da Câmara de Mação, António Louro, que era autarca no município desde 2001, renunciou ao cargo para dirigir a Aflomação – Associação Florestal de Mação, uma vez que os dois cargos são incompatíveis. António Louro, que deixou o município a 11 de Janeiro, era o putativo sucessor ao cargo de presidente da Câmara de Mação tendo em conta que o actual presidente, o social-democrata Vasco Estrela, não se pode recandidatar ao cargo devido à lei de limitação de mandatos. Sem Vasco Estrela e sem António Louro, que é um homem do terreno e muito acarinhado pela população, o PSD local ficou agora com o menino nos braços e com o PS a ameaçar a hegemonia ‘laranja’. Será que chegou a hora do

ex-deputado Duarte Marques se chegar à frente, já que o PSD de Montenegro parece não contar com ele para a Assembleia da República?.