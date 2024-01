A carga pronta e metida nos contentores

Quem vive no centro de Alverca tem reparado, de há vários meses para cá, num aparente acréscimo de camiões com contentores a atravessar a cidade.

Quem vive no centro de Alverca tem reparado, de há vários meses para cá, num aparente acréscimo de camiões com contentores a atravessar a cidade. Um sarilho não apenas por causa do ruído como também das vibrações que alguns destes camiões provocam a quem está perto da estrada nacional. No entanto há que ver o lado positivo da vida: com tanto camião a circular devagarinho, os ‘aceleras’ têm que levantar o pé e os riscos de acidentes e atropelamentos ficam substancialmente reduzidos….