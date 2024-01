O buraco II

A memória é um músculo que precisa ser treinado para não enferrujar. O Cavaleiro Andante anda nas terapias alternativas já que os centros de saúde estão sem médicos e enfermeiros. Depois de cinco sessões, preocupado com a família que nasceu e vive ainda no concelho da Chamusca, o Cavaleiro Andante recupera a memória do tempo em que a terra era governada por comunistas que, no entanto, faziam trabalho e tinham comportamentos e lidavam com os munícipes como se fossem liberais. Há uma dezena de anos que o Governo da terra é socialista e que a Chamusca se transformou num buraco; como este que já foi uma piscina pública e agora é um terreno para à socapa podermos aliviar as tripas ou a bexiga à falta de casas-de-banho públicas na Chamusca.