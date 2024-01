Venha de lá esse retrato!

Entre as diversas personalidades que estiveram na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Misericórdia de Santarém esteve o mediático padre Vítor Melícias, que fez questão de posar para a objectiva do Cavaleiro Andante com o bispo de Santarém, D. José Traquina. “Ó chefe, então não nos tira um retrato?”, perguntou com boa disposição o sacerdote, que envergava uma vistosa samarra alentejana. E o Cavaleiro não hesitou em disparar a máquina, até porque não quer arranjar sarilhos com tão altos representantes de quem manda nisto tudo….