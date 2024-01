Contagem de espingardas no PS de Coruche

Faltam quase dois anos para as próximas eleições autárquicas mas no PS de Coruche já começaram as disputas para decidir quem será o candidato que pode suceder a Francisco Oliveira.

Faltam quase dois anos para as próximas eleições autárquicas mas no PS de Coruche já começaram as disputas para decidir quem será o candidato que pode suceder a Francisco Oliveira. Fátima Galhardo, que está no município desde 2002 e assumiu a vice-presidência em 2013, será candidata a candidata. Nuno Azevedo, o actual presidente da União de Freguesias de Coruche, Erra e Fajarda e presidente da concelhia do PS local, também está na corrida. Actualmente não existe relação, pessoal ou política, entre Fátima Galhardo e Nuno Azevedo e há uma luta interna latente com os olhos postos no poder. A contagem de espingardas prossegue e a única certeza que o Cavaleiro Andante tem é que, de entre mortos e feridos, alguém há-de escapar desta luta fratricida entre socialistas....